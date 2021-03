Bottas verwacht sterk Red Bull en McLaren: ''Ik denk niet dat we snelste zijn''

Mercedes-coureur Valtteri Bottas ziet dat zijn team vooruitgang heeft geboekt met de W12, maar erkent dat er nog veel werk te doen is. Tijdens de wintertests had het Duitse team geen ideale voorbereiding door problemen met de versnellingsbak en een instabiele achterkant.

''Allereerst, de auto voelde beter dan tijdens de tests. Dat is een goed teken, maar het voelde ook dat we nog niet de juiste balans hebben gevonden. In ieder geval was het een probleemvrije dag'', zei de Fin opgelucht. ''Maar het belangrijkste is dat we nog veel werk te doen hebben als we willen vechten voor de pole of de overwinning."

Het doel van de vrijdag is om de wagen in het juiste raamwerk te krijgen. Tot op heden is dat volgens Bottas niet helemaal gelukt. ''De incosistentie en de balans aan de achterkant was een belangrijk aandachtspunt in het maken van de setup. Het is nog niet echt hoe we het willen hebben, maar we werken eraan. We hebben nog vandaag en morgen om het uit te zoeken. De laatste lange run die we deden was erg incostistent and we konden de rondes niet aan elkaar breien. Het is pas vrijdag en we zijn aan het uitproberen.''

Bottas ziet Mercedes niet als topfavoriet en verwacht dat andere renstallen de zaakjes beter op orde hebben ''McLaren leek sterk vandaag, en Red Bull zoals verwacht. Ik denk niet dat we de snelste zijn, maar we zijn niet ver weg. We hebben een duidelijk doel en we zullen morgen'', zei de Mercedes-coureur tot slot.