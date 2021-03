Yuki Tsunoda: "Ik was te emotioneel waardoor ik ging vloeken"

Yuki Tsunoda zegt dat hij te emotioneel was toen hij zijn officiële Formule 1-debuut maakte in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. De emoties van de Japanse rookie kregen de overhand toen hij zijn frustratie uitte over de teamradio tijdens de eerste vrije training toen hij in verkeer terecht kwam. Dat zorgde voor gevloek op de radio: "Godverdomme, ik zit in het verkeer."

Focus

Terugkijkend op het incident na de tweede training, geeft Tsunoda toe dat hij het vloeken graag wil verminderen. De coureur van AlphaTauri zei tegen de media: "Ik probeer altijd om in elke sessie rustiger te zijn. Dat lukt niet altijd en dus is dat mijn zwakste punt. Ook op het gebied van mentaliteit was ik veel aan het vloeken en verloor ik mijn focus, dus ik probeer mezelf te trainen om niet te veel te vloeken, maar ik was te emotioneel tijdens de training."

Tijdens de kwalificatie hoopt hij een top 10-klassering te kunnen bewerkstelligen. Tsunoda: "Ik ga natuurlijk voor Q3! Het zou geweldig zijn als in de top 7 of top 8 kan kwalificeren. De belangrijkste focus voor mij is om zo goed mogelijk te presteren en mijn teamgenoot te verslaan."