Rondetijden VT1 GP Bahrein vergeleken met vorig jaar: elk team meer dan een seconde langzamer

Voor het 2021 Formule 1-seizoen was het de bedoeling dat de wagens minder downforce zouden bevatten. Dit is (onder andere) bereikt door het vloeroppervlak van de wagens te verkleinen. De Pirelli-banden zouden de snelheden niet meer aankunnen, dus de auto's moesten langzamer gemaakt worden, evenals het feit dat de banden harder en zwaarder zijn geworden.

Het resultaat hiervan is dat in de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein elk team meer dan een hele seconde langzamer is. Uiteraard is het niet bekend wat voor krachtbron-modi de verschillende teams runnen - en ook de baancondities zullen waarschijnlijk verschillend zijn - maar de 2021-wagens zijn er wel degelijk langzamer op geworden.

Het team dat het minste tijd heeft moeten toegeven ten opzichte van vorig jaar is Red Bull Racing. Naar verluid zou het team uit Milton Keynes verbeteringen in prestaties weten te vinden in zowel de achterwiel-ophanging als de voorvleugel. Ook Ferrari en Williams hebben relatief minder tijd moeten inleveren ten opzichte van de andere teams. Zie in het overzicht hieronder hoeveel langzamer de verschillende teams gingen ten opzichte van de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein van vorig jaar.