Charles Leclerc zet zich schrap voor weer een moeizaam seizoen

Het is onwaarschijnlijk dat Ferrari zich dit jaar dusdanig herstelt van het zwaar teleurstellende seizoen 2020 dat de Scuderia weer de aansluiting kan vinden bij de top. Dat gevoel overheerst bij coureur Charles Leclerc. De jonge Monegask zet zich schrap voor weer een moeizaam seizoen met de Italiaanse renstal. Ferrari lijkt opnieuw veroordeeld tot de middenmoot.

Leclerc: "Ik weet dat we weer een moeizaam seizoen tegemoet gaan, zo realistisch moeten we zijn. Het verandert niets aan mijn motivatie. Als ik een auto heb waarmee de zesde plaats het hoogst haalbare is - ik zeg niet dat dit het geval is, maar puur als voorbeeld - dan ga ik alles uit de kan halen in een poging om toch op het podium te finishen. Wat er ook van ons te verwachten valt, ik ben altijd gemotiveerd om die verwachtingen te overtreffen. Zo benader ik dit seizoen."

De Ferrari-coureur verschuilt zich in ieder geval niet achter een te korte voorbereiding. "We zijn zo klaar als we kunnen zijn. We hebben maar drie testdagen gehad en dat is minder dan we gewend waren, maar we hebben bijna alles kunnen doen dat we voor ogen hadden en op het programma hadden staan. De voorbereiding is prima verlopen, nu is het zaak om op de baan te kijken wat onze performance waard is", aldus Leclerc.

De auto voor 2021 is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, zo stelde de Monegask wel vast. "De balans, de manier waarop de wagen zich gedraagt in verschillende delen van de bochten, van insturen tot de exit van de bocht; het voelt allemaal iets beter. Het is daardoor iets makkelijker om met de SF21 te rijden dan met de bolide van vorig jaar en dat is fijn. Het zijn positieve signalen, maar pas wanneer iedereen op de limiet rijdt in de kwalificatie kunnen we inschatten waar we precies staan."