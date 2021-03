De aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen vindt dit weekend plaats in Bahrein en dat betekent ook weer een nieuwe intro voor de Grands Prix. Er zijn nieuwe coureurs bij gekomen, er zijn rijders die naar een ander team zijn overgestapt en er is de terugkeer van een oude bekende. De Formule 1 heeft de hele grid weer opgenomen in de intro, van de achterhoede toewerkend naar de top. Dit is het filmpje dat de sport dit jaar op 23 zondagen voorafgaand aan de start van een Grand Prix zal laten zien: