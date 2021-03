Nikita Mazepin is toegetreden tot het gilde der Formule 1-coureurs en rijdt komend weekend in Bahrein zijn eerste Grand Prix. De jonge Rus eindigde vorig jaar als vijfde in het Formule 2-kampioenschap en verdiende zodoende voldoende punten om een superlicentie, het benodigde papiertje om in de Formule 1 te mogen racen, te vergaren. Met dank aan de miljoenen die Uralkali, het bedrijf van vader Dmitry, in Haas F1 Team pompt verzekerde hij zich van een plekje op de grid voor 2021.

In onderstaande video blikt Nikita Mazepin uitgebreid vooruit naar zijn debuut in de koningsklasse van de autosport: