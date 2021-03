Reële kans op zandstormen tijdens Grand Prix-weekend in Bahrein

De eerste dag van de enige wintertest ter voorbereiding op het nieuwe seizoen werd verstoord door een fikse zandstorm in de middag. Het is heel goed mogelijk dat de Formule 1 ook komend weekend te maken krijgt met zandstormen bij de eerste Grand Prix van 2021, in Bahrein.

De weersvoorspellingen beloven wat dat betreft weinig goeds. Regen wordt er zoals gebruikelijk niet verwacht in Bahrein en de temperatuur loopt overdag op tot een waarde boven de 30 graden, maar de windsnelheden en de windrichting kunnen een grote invloed op de gebeurtenissen op de baan gaan uitoefenen.

De omstandigheden lijken vrijdag op hun best te zijn, met een verwachte windsnelheid van 19 kilometer per uur. Die snelheid neemt zaterdag toe tot 40 kilometer per uur en zondag zelfs 50 kilometer per uur, uit verschillende richtingen. Daardoor bestaat een reële kans op zandstormen tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein.