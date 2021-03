'F1 moet mensenrechtenschendingen in Bahrein aan de kaak stellen'

Een groep van mensenrechtenorganisaties en Britse parlementariërs roept de Formule 1 in een open brief op om mensenrechtenschendingen in Bahrein te onderzoeken. Het oliestaatje in het Midden-Oosten is komend weekend gastheer voor de eerste Grand Prix van het seizoen 2021. Organisaties als Human Rights Watch en het Bahrain Institute for Rights and Democracy vragen daarom aandacht voor de situatie met betrekking tot mensenrechten in Bahrein.

De brief is daarnaast ondertekend door zestig leden uit het Britse parlement. In 2011 kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan door een opstand tegen het regime. Sindsdien is het evenement geregeld het mikpunt van de kritiek dat de autoriteiten de Formule 1-race gebruiken om hun imago op te poetsen, terwijl er in werkelijkheid weinig tot niets gebeurt aan de schending van mensenrechten in het land. Daar moet verandering in komen, luidt het dringende verzoek.

De Formule 1 en de internationale autosportbond FIA zijn van mening dat de Grand Prix juist bijdraagt aan een verbetering van de situatie in Bahrein. "We maken het alle racepromotors en overheden waarmee we samenwerken altijd duidelijk dat we geweld, mensenrechtenschendingen en onderdrukking zeer serieus nemen", reageerde een woordvoerder van de Formule 1 tegenover Reuters.

"Ons beleid ten aanzien van mensenrechten is helder en schrijft voor dat bedrijven die in de Formule 1 werkzaam zijn de internationaal erkende mensenrechten dienen te respecteren en na te leven. Waar mogelijk monitoren en controleren we de activiteiten in een gastland met betrekking tot de organisatie van het evenement en achter de schermen voeren we waardevolle gesprekken over onze waarden en de standaarden die wij verwachten."