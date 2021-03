Toto Wolff: "Nu moeten we bewijzen hoe goed we kunnen reageren"

Het team van Mercedes heeft na de driedaagse wintertest in Bahrein alle zeilen bij moeten zetten om de wegligging van de nieuwe W12 te verbeteren. Tijdens de test op het circuit van Sakhir gedroeg de auto voor komend seizoen zich nerveus. Een instabiele achterkant vormde het grootste probleem.

In de week na de officiële test werkte Mercedes nog twee filmdagen op dezelfde baan af en de geruchten gaan dat de W12 daar al de nodige aanpassingen bevatte. De Duitse renstal weet wat de oorzaak voor het probleem met de instabiele achterkant is en werkt aan een oplossing.

Dit is het moment dat de engineers van Mercedes zich kunnen onderscheiden, stelt teambaas Toto Wolff. "De W12 was tijdens de test minder stabiel, voorspelbaar en planted dan de auto's van sommige rivalen. Red Bull Racing oogde sterk tijdens zowel de korte als de lange runs, maar zoals altijd met testen is het lastig om de performance op waarde te schatten."

"Het enige dat we met zekerheid weten is dat we nu moeten bewijzen hoe goed we kunnen reageren. Vanaf het moment dat de derde testdag voorbij was zijn we in de data gedoken om uit te vogelen hoe we in een betere vorm terug kunnen keren naar Bahrein voor de Grand Prix van komend weekend", aldus Wolff.

De Oostenrijker is benieuwd om te zien hoe Mercedes er nu werkelijk voor staat. "De sterke punten van dit team zijn onze mensen en onze waarden. Ik weet zeker dat we na een moeizaam verlopen test ons terug zullen knokken. Ik kijk ernaar uit om het nieuwe en spannende seizoen in gang te zetten en te zien hoeveel progressie we kunnen boeken en hoe het ons vergaat in Bahrein."