Scuderia AlphaTauri is gestart met iets nieuws, een serie video's waarin coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda een bepaald onderwerp uitlichten en daarover praten. In de eerste aflevering gaat het over het scoren van punten. Tsunoda moet dan teruggrijpen op zijn ervaringen in de Formule 2, aangezien hij dit jaar debuteert in de Formule 1. De Japanner betreurt dat hij vorig jaar net tekort kwam voor de Formule 2-titel. Gasly vertelt hoe hij Honda een steuntje in de rug wilde geven door een uitspraak van Fernando Alonso iets te verdraaien na zijn eerste puntenfinish met een Honda-motor.

Bekijk hieronder de volledige eerste aflevering van Behind the Visor: