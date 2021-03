George Russell volgt Romain Grosjean op als voorzitter coureursvakbond GPDA

George Russell zal zich bij Sebastian Vettel voegen als voorzitter van de Grand Prix Drivers Association. De Brit vervangt hiermee Romain Grosjean, die mede door zijn vertrek uit de F1 ook is vertrokken als voorzitter uit de vakbond van coureurs.

Grosjean, die als adviseur in het bestuur zal blijven, gaf zijn voorzitterschap op nadat Haas had besloten om beide coureurs voor 2021 te vervangen. Grosjean en Kevin Magnussen werden aan de kant gezet, en opgevolgd door Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Als gevolg hiervan kwam de functie beschikbaar voor een andere coureur om een ​​nieuwe directeur annex voorzitter te worden voor de GPDA en op dinsdag 23 maart werd Russell aangekondigd als de nieuwe benoeming.

"Het is een eer en een voorrecht om benoemd te worden tot directeur van de GPDA", zei Russell na bevestiging. "Ik waardeer de steun van mijn medebestuurders bij het toevertrouwen van deze rol en erken de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt."

"In zijn zes decennia van bestaan ​​is de GPDA een integraal onderdeel geweest van het ondersteunen en vormgeven van de veiligheid in de F1, voor de sport en onze fans."

Vrouwelijke bestuurder

De GPDA heeft ook zijn eerste bestuurder aangesteld die geen coureur is. Juridisch adviseur Anastasia Fowle is aangesteld om de activiteiten van de vakbond te ondersteunen. Ook zij was genomineerd door de huidige F1-coureurs. Anastasia zegt hierover: "Na een aantal jaren samen te hebben gewerkt met Alexander Wurz, Sebastian en Romain, ben ik er trots op dat zij en hun collega-coureurs mij hebben genomineerd voor de deze functie als eerste persoon die geen F1-coureur is."

"Ik ben gepassioneerd door de sport en de industrie en voel me vereerd de GPDA te mogen ondersteunen bij zijn inspanningen."

Anastasia Fowle werkt momenteel ook voor Venturi, dat actief is in de Formule E, en werkte in het verleden voor Manor Racing en Red Bull Racing.