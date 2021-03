Bernie Ecclestone heeft medelijden met Mick Schumacher: "Hij heeft een groot probleem"

Bernie Ecclestone denkt dat Mick Schumacher zijn Formule 1-debuut maakt voor het verkeerde team. Schumacher, de 21-jarige zoon van F1-legende Michael, is met de steun van Ferrari geplaatst bij het kleine Amerikaanse team Haas voor 2021.

Red Bull perfect voor Schumacher

De 90-jarige Ecclestone had destijds een goede relatie met Michael Schumacher en kijkt uit naar het debuut van zijn jonge zoon in de F1. Hij zei in gesprek met Sport1: "Het is een naam die in de Formule 1 thuis hoort. Maar ik heb een beetje medelijden met hem, want hij heeft geweldige kwaliteiten waarmee hij meer zou kunnen bereiken dan met de mensen bij wie hij nu is. Ik weet niet zeker of hij daar zoveel kan leren."

"Hij zal daar niemand hebben die hem veel kan leren. Hij staat er alleen voor. Het perfecte team voor Mick zou een team als Red Bull zijn, die de vaardigheden hebben om races te winnen en de mensen die hem goed kunnen ondersteunen. Zijn prestatie in de Formule 2 was geweldig, maar het zal niet zo makkelijk zijn om dat te herhalen met zijn huidige team", zei Ecclestone.

Handicap

Technische partner Ferrari geeft dit jaar echter extra steun aan Haas en heeft zelfs personeel overgeplaatst naar een speciaal gebouw in Maranello. Toch denkt Ecclestone dat 2021 erg moeilijk zal worden voor de jonge Duitser.

"Hij heeft al een groot probleem. Hij heeft de last van een grote naam die hij moet dragen. Mensen zullen zeggen: 'Hij is niet zo goed als zijn vader'. We zullen gaan zien dat hij een nog grotere handicap heeft met de auto waarin hij rijdt. Maar soms zijn deze dingen ook goed. Soms heb je het moeilijk en dan ontwikkel je je."