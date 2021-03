Italië hoopt op toeschouwers bij Grand Prix in Monza en denkt aan coronapaspoort

Alle organisatoren van F1-races hebben het dit jaar erg druk met het onderwerp 'toeschouwers'. Vrijwel iedere lokale organisatie heeft te maken met de wensen van de FOM, de eigen wensen en die van de fans. Daarnaast dienen ze zich te houden aan de nationale regels betreft corona en dat zorgt voor de F1-organisatie continu voor nieuwe situaties.

In Europa is het lang niet overal hetzelfde op het vlak van publiek bij evenementen. Daar komt bovendien bij; hoe verder op de kalender, hoe meer kans dat er publiek aanwezig kan zijn tijdens een F1-race, zeker in de zomer aangezien de verwachting is dat er tegen die tijd veel mensen gevaccineerd zijn en het virus net als afgelopen jaar langzaam zal verminderen gezien de hoge temperaturen.

Coronapaspoort Monza

Circuitbaas Alessandra Zinno van Monza hoopt dat het mogelijk is om publiek te verwelkomen bij de Italiaanse Grand Prix in september. Tegenover La Gazzetta dello Sport zei hij: "We werken op twee fronten: normale of beperkte toegankelijkheid. We denken bijvoorbeeld aan een gezondheidspaspoort voor degenen die in de afgelopen 24 of 48 uur een negatieve test hebben afgelegd en een kaartje hebben gekocht."

"Tot op heden is er geen wetgeving dus we blijven openstaan voor elke oplossing die de mogelijkheid biedt om te racen met fans op de tribunes."

De Grand Prix van Italië staat gepland op 12 september.