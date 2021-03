Voor Red Bull Racing en hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez is het aftellen richting het begin van het Formule 1-seizoen 2021 begonnen. De twee rijders verzamelden zich eerder dit jaar in de fabriek van hun werkgever in Milton Keynes voor de zogenaamde factory days. Red Bull zou Red Bull niet zijn als zo'n dag op de fabriek net iets anders verloopt dan anders. Zo kon het gebeuren dat Verstappen en Perez op minibikes en buggy's en elektrische auto's van Honda door en rondom de faciliteiten in Milton Keynes scheurden, om op het circuit van Silverstone af te sluiten met sportwagens van Honda.

Bekijk hieronder het volledige filmpje: