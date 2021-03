Williams schuift beslissing over motorenpartner op de lange baan

Het team van Williams heeft voorlopig andere dingen aan het hoofd dan een besluit over een motorleverancier voor de toekomst. Blijft de Britse renstal bij Mercedes of gaan ze in zee met Alpine/Renault of misschien zelfs Ferrari? De tijd zal het leren, maar vooralsnog richt Williams zich op andere aspecten van de organisatie. De Britse renstal wil eerst in rustiger vaarwater terechtkomen.

Dat verklaarde teamdirecteur Jost Capito. Williams is reeds in verband gebracht met een overstap naar Renault-motoren, hoewel het team begin dit jaar nog een intensievere samenwerking met Mercedes voor 2022 aankondigde. Het kan dus nog alle kanten op, maar voor nu ligt de nadruk op het neerzetten van een solide organisatie en het verbeteren van de sportieve prestaties.

Capito heeft met Williams een wederopstanding naar voorbeeld van McLaren voor ogen. McLaren ging eveneens door een diep dal, maar is de afgelopen jaren opgekrabbeld, met de derde plaats in het constructeurskampioenschap van afgelopen seizoen als voorlopig hoogtepunt. Williams kwam vorig jaar in handen van investeringsmaatschappij Dorilton en hoopt ook een stijgende lijn in te zetten.

De Britse renstal schuift een beslissing over de motorenpartner voor de lange termijn dan ook op de lange baan. "Op dit moment moeten we eerst onze eigen problemen zien op te lossen en onszelf naar voren werken op de grid", steekt Capito van wal. "Alle aandacht en focus gaat uit naar het team terugbrengen waar het hoort. Zodra we op de goede weg zijn en alles staat, pas dan gaan we nadenken over andere opties. Maar niet eerder."