Honda: "Onze nieuwe motor overtreft Mercedes-motor uit 2020"

Honda heeft er alles aan gedaan om voor dit jaar met een ijzersterke aandrijflijn op de proppen te komen. De Japanse autofabrikant trekt na 2021 weer de stekker uit het Formule 1-project en wil in stijl afscheid nemen, met de wereldtitel met Red Bull Racing. Op het eerste gezicht zijn ze in ieder geval geslaagd in de opzet om een verbeterde krachtbron te produceren.

Volgens Honda is hun nieuwe motor sowieso beter dan de Mercedes-motor van vorig jaar, wat toen de beste krachtbron was. De vraag is nu alleen hoeveel progressie de grote concurrent heeft geboekt. Toyoharu Tanabe, technisch directeur bij Honda, verkondigde aan The-Race.com: "Ik geloof dat onze nieuwe motor de Mercedes-motor van 2020 overtreft. Het is afhankelijk van de omstandigheden. Maar we hebben geen idee hoeveel Mercedes zich deze winter verbeterd heeft. Dat zien we volgende week pas in de kwalificatie in Bahrein. En tijdens de race."

De Japanner vervolgt: "Ik hoop dat we in de positie zijn om dit jaar met Mercedes te strijden om het kampioenschap. Maar ik weet hoe sterk Mercedes op het technische vlak, met het chassis, met de aandrijflijn, qua rijders en qua teamwerk is. Het is na slechts drie testdagen dan ook nog te vroeg om voorspellingen te doen over wat er komend seizoen allemaal mogelijk zal zijn."

De wintertest in Bahrein verliep voor Honda naar wens, maar het ging niet alleen maar van een leien dakje. De Japanse autofabrikant gaf toe nog wel enige zorgen over de betrouwbaarheid te hebben. Volgens Tanaba is dat normaal na zo'n korte voorbereiding. "De test vormde een goed teken voor de betrouwbaarheid van onze nieuwe aandrijflijn. Het aantal problemen lag lager dan ik had verwacht."