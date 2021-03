Valtteri Bottas liet helm voor 2021 door zijn vriendin ontwerpen

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft een nieuw helmdesign voor komend seizoen. Het ontwerp is afkomstig van zijn vriendin Tiffany en bestaat overwegend uit de kleur blauw, met verder zijn logo op basis van zijn initialen op de zijkanten en bovenop een Finse wimpel. Achterop is een beeltenis van een Siberische wolf geplaatst. Bottas typeert zichzelf als 'lone wolf', zonder uit te leggen wat hij daar precies mee bedoelt. Voelt hij zich eenzaam of een eenling in de paddock of binnen zijn team?

Hoe dan ook, in onderstaand filmpje presenteert hij zijn helm voor 2021: