Valtteri Bottas overwoog te stoppen na teamorders in Rusland 2018

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft serieus overwogen om er na de Russische Grand Prix van 2018 de brui aan te geven. Dat is een van de ontboezemingen die de Fin doet in het nieuwste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive­, dat vanaf vandaag te bekijken is. Tijdens die race op het circuit van Sotsji in 2018 kreeg Bottas van zijn team de opdracht om de leidende positie af te staan aan teamgenoot Lewis Hamilton.

Hamilton was op dat moment in een strijd om de titel verwikkeld met Ferrari-rijder Sebastian Vettel. De Brit had last van blaren op zijn banden en Mercedes-strateeg James Vowles meldde zich via de boordradio met de teamorders bij Bottas. "Dat was wel even slikken. Het was echt lastig om te accepteren. Ik was boos en vroeg mezelf af waarom ik dit mezelf aandoe. Ik dacht eraan om te stoppen of de handdoek in de ring te gooien. Gelijk na de race heb ik gezegd dat ik nooit meer aan zoiets zou meewerken."

Uiteindelijk ging Hamilton met de winst in Rusland en het kampioenschap aan de haal. Ook de jaren daarna eiste de Brit de titel voor zich op en vormde Bottas geen serieuze bedreiging. De Fin is echter vastberaden om die rollen een keer om te draaien, blijkt uit zijn woorden in Drive to Survive. "Als je teamgenoot wint en zelf eindig je als tweede, dan voelt het nog alsof je verloren hebt. Ik ben vaak genoeg tweede geworden in het verleden, ik wil bewijzen dat ik meer ben dan een nummer twee", aldus Bottas.