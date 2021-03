Silverstone deelt 10.000 gratis kaarten uit aan zorgmedewerkers

Het circuit van Silverstone heeft een mooi gebaar richting zorgmedewerkers en personeel in cruciale beroepen gemaakt. De baan geeft namelijk in samenwerking met Blue Light Tickets in totaal 10.000 gratis kaarten weg aan werknemers van de Britse gezondheidsdienst NHS, de hulpdiensten en andere beroepsgroepen die ten tijde van lockdowns door moesten blijven werken en blootgesteld werden aan de gevaren van het coronavirus.

Het gaat om tickets voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, de MotoGP-race op Silverstone en de Classic. Voor het Formule 1-weekend - van 16 tot en met 18 juli - zijn in totaal 3.500 kaarten beschikbaar gesteld: 2.200 voor de vrijdag, 1.000 voor de zaterdag en 300 voor de zondag. Dezelfde aantallen zijn van toepassing op het MotoGP-weekend - van 27 tot en met 29 augustus. Voor The Classic gaat het om 2.000 kaarten voor vrijdag 30 juli en 1.000 tickets voor zondag 1 augustus.

Zorgmedewerkers kunnen zich nu aanmelden en de verdeling geschiedt aan de hand van een loting. Silverstone-directeur Stuart Pringle: "De samenwerking met Blue Light Tickets en Blue Light Card geeft ons de zekerheid dat de kaarten terechtkomen bij degenen aan wie we met zijn allen veel verschuldigd zijn. We hopen velen van hen te mogen verwelkomen bij onze mooie evenementen deze zomer, iets dat we twaalf maanden hebben moeten missen."

"Het afgelopen jaar is voor iedereen een uitdaging geweest, maar zeker voor degenen die in de frontlinie werkzaam zijn en hun leven op het spel zetten om het land en de bevolking veilig te houden onder deze moeilijke omstandigheden. Ik hoop dat zij dit gebaar opvatten als waardering voor hun tomeloze inzet en harde werk."