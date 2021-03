Toekomst van 'buitengewoon talent' George Russell ligt niet bij Williams

Het team van Williams houdt er sterk rekening mee dat George Russell na dit jaar vertrekt. Tenzij de Britse renstal zich komend seizoen weet te manifesteren als een subtopper - en Mercedes voor 2022 nog geen plek heeft voor de jonge Brit - anders zal het toptalent na dit jaar verkassen naar een ander en beter team. Williams-directeur Jost Capito weet dat ook. "Als Mercedes hem nu een aanbieding doet, zal hij daar geen seconde over hoeven na te denken", deelde hij aan Formel1.de mede.

Russell behoort al jaren tot het opleidingsprogramma van Mercedes en mocht afgelopen seizoen in Sakhir voor de Duitse renstal uitkomen als vervanger van de zieke Lewis Hamilton. De 23-jarige Brit deed dat met verve. Fouten van Mercedes verhinderden dat hij de race kon winnen, maar Russell gaf wel even zijn visitekaartje af. Hij is dan ook een gegadigde voor de line-up van de Duitse renstal voor 2022, maar Mercedes gaat eerst in gesprek met huidige rijders Hamilton en Valtteri Bottas.

Pas zodra het team er met een van hen of met beiden niet uitkomt, zullen ze de horizon verbreden en kijken naar andere opties. Daar zal Russell op willen wachten, maar een langer verblijf bij achterhoedeteam Williams lijkt sowieso niet aan de orde. Capito vervolgt: "George is een buitengewoon talent, dat staat buiten kijf. Hij maakt ook al lang onderdeel uit van de opleiding van Mercedes, dat realiseren zij zich ook."

Williams zal in ieder geval geen sta-in-de-weg vormen als Mercedes zich meldt voor Russell. "George bezit absoluut de kwaliteiten om wereldkampioen te worden. Hij is nooit helemaal tevreden over de auto en hij is veeleisend richting het team, maar niet op een manier dat hij teamleden tegen zich in het harnas jaagt. Hij is volledig geïntegreerd in ons team, echt onderdeel van ons team", aldus Capito.