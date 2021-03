Charles Leclerc verwacht geen wonderen: "Wij zullen niet de titel winnen"

Het team van Ferrari heeft deze winter een stap voorwaarts gezet, maar het zal niet genoeg zijn om aan te haken bij de top en een gooi te doen naar het kampioenschap in 2021. Die voorzichtige conclusie trekt coureur Charles Leclerc na de driedaagse test op het circuit van Sakhir in Bahrein. Ferrari wil zich dit jaar revancheren voor het teleurstellende voorbije seizoen, maar de titel is vooralsnog te hoog gegrepen voor de Scuderia.

Leclerc vertelde aan het Franse Code Sport: "We moeten wel realistisch blijven. Natuurlijk hoop ik het tegendeel te bewijzen, maar ik denk niet dat we dit jaar mee kunnen doen voor het kampioenschap. Het is echter nog te vroeg om een goede inschatting te maken van de performance van de SF21 en de overige auto's. Toen ik zei dat ik Ferrari terug wilde brengen aan de top, dacht ik aan de middellange tot lange termijn. Ik had het niet direct over 2021."

Over zijn nieuwe auto zegt de jonge Monegask: "De balans van de wagen is stukken beter dan vorig jaar en de wegligging is er ook op vooruit gegaan. We hebben onze achterstand een beetje goedgemaakt, maar we mogen geen wonderen verwachten. Er zijn positieve signalen en we hebben goed werk verricht, maar het is nog niet genoeg om weer het niveau van 2019 aan te tikken. We mogen ook niet vergeten waar Ferrari vorig jaar stond. In de Formule 1 kost alles tijd."

De tegenvallende prestaties en vorm van Ferrari gaan niet ten koste van zijn motivatie. "Ik ben ontzettend gemotiveerd. Dit team moet meestrijden om overwinningen en podiumplekken. Ik zie het als mijn taak om iedereen in Maranello te pushen om te zorgen dat we de goede kant op gaan en terugkeren waar we willen staan, namelijk in een winnende positie", aldus Leclerc.