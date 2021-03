Formule 1 verlengt samenwerking met logistiekpartner DHL

De Formule 1 heeft een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten met logistiekpartner DHL. Het vervoersbedrijf blijft daardoor ook de komende jaren verantwoordelijk voor het transport van het materiaal van de teams in de koningsklasse van de autosport naar alle racelocaties. Met dit seizoen 23 Grands Prix op het programma is een betrouwbare logistiekpartner zeer belangrijk en de Formule 1 kan bogen op jarenlange ervaring met DHL.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "DHL is onze langstlopende globale partner en we zijn dan ook blij om een verlenging voor de lange termijn getekend te hebben waaruit onze sterke en hechte samenwerking blijkt. Al zestien jaar presteren we samen op en naast de baan en we zijn trots om met een wereldleider op gebied van logistiek samen te werken voor het langste seizoen in de Formule 1 ooit."

DHL Group-marketingbaas Arjan Sissing: "We zijn vereerd om onze unieke samenwerking met de Formule 1 nog jaren voort te zetten. De Formule 1 levert al meer dan 1.000 races het ultieme in snelheid, precisie en technologie. Wij bij DHL zorgen dat de Formule 1 de wereld rond kan reizen. Onze gezamenlijke waarden verbinden ons met elkaar en stellen ons in staat om de logistieke klussen telkens weer te klaren."

DHL is ook komend seizoen weer naamgever van twee awards: de DHL Fastest Pit Stop Award voor het team dat over een heel jaar gezien de snelste pitstops weet te produceren en de DHL Fastest Lap Award voor de coureur met de meeste snelste racerondes.