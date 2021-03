McLaren: "Verrassend dat wij enige team met deze diffuser zijn"

Het team van McLaren heeft verbaasd gereageerd op het feit dat zij als enige de regels met betrekking tot de diffuser anders hebben geïnterpreteerd dan de rest. De Britse renstal vestigde de aandacht op zich met een uniek diffuser-ontwerp. De diffuser is een van de drie aspecten waarvoor de reglementen zijn aangepast om de hoeveelheid gegenereerde downforce te beperken.

De regels schrijven voor dat de verticale vleugels van de diffuser niet groter mogen zijn dan 50 millimeter. McLaren ontdekte na uitvoerige bestudering van de reglementen echter een maas in de wet. Zolang de verticale vleugels van de diffuser zich binnen 250 millimeter van de centrale lijn van de auto bevinden, mogen ze wel groter zijn dan 50 millimeter.

Technisch directeur James Key had verwacht dat meer teams daar achter waren gekomen. "Het heeft ons wel verrast dat wij op dit moment het enige team zijn dat dit zo heeft. Het is slechts één kenmerk van een gedeelte dat is veranderd voor dit jaar. Het is altijd leuk als je als team een unieke oplossing verzint en alle lof gaat uit naar onze aerodynamische afdeling. Zij hebben gerealiseerd dat hier een kans lag en daar verdienen ze alle waardering voor."

McLaren start het seizoen in ieder geval als enige met deze oplossing, want het duurt langer dan twee weken om het na te maken. Key: "Binnen een week kun je op een idee springen dat je bij een ander team hebt gezien, te beginnen bij CFD (Computational Fluid Dynamics, red.). Daarna heb je misschien een idee van het principe, maar moet je het nog zien in te passen in de rest van je auto. Daarvoor moet je minstens een of twee weken de windtunnel in en daarna kost het tijd om te produceren, dus het hele proces neemt zomaar drie tot vijf weken in beslag."