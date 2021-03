Pierre Gasly: "AlphaTauri in betere uitgangspositie dan vorig jaar"

Pierre Gasly is tevreden over hetgeen zijn werkgever Scuderia AlphaTauri de voorbije dagen tijdens de wintertest in Bahrein heeft laten zien. Het opleidingsteam van Red Bull nestelde zich op twee van de drie testdagen op de tweede plaats en reed elke dag meer dan honderd ronden. Kortom, de voorbereiding is goed verlopen voor AlphaTauri.

Die conclusie trekt ook Gasly. "Je vindt altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Maar om heel eerlijk te zijn kunnen we na drie testdagen gewoon vaststellen dat we onszelf in een veel betere uitgangspositie bevinden dan vorig jaar na drie dagen testen in Barcelona. Daar ben ik heel blij mee."

"Ik denk dat we een aardig beeld hebben van welke opponenten heel erg snel zullen zijn. We hebben al wat ideeën om ons eigen pakket te verbeteren. We weten waar we momenteel nog het meeste terrein prijsgeven en hopelijk vinden we de komende dagen antwoorden voordat we terugkeren naar Bahrein om te racen. Ik hoop dat we mee kunnen doen in de strijd om de posities in de punten, het liefst zo veel mogelijk punten uiteraard."