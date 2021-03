Max Verstappen: "We gaan hier weg zonder grote vraagtekens"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft een goed gevoel aan de enige wintertest ter voorbereiding op het seizoen 2021 overgehouden. De Nederlander liet in Bahrein twee keer de snelste tijd noteren en de RB16B maakte de hele week een solide indruk. Nooit eerder is de voorbereiding op een nieuwe jaargang zo gladjes verlopen, gaf Verstappen na afloop toe.

"Het was weer een goede dag", stelde Verstappen na de slotdag vast. "We hebben gewoon ons programma gereden en ik heb wel een positief gevoel in de auto. De omstandigheden waren wat anders dan op de eerste dag, dus we moesten onze auto wat aanpassen, maar het ging allemaal erg soepel, zoals het de hele test is gegaan. De auto is wat voorspelbaarder, stabieler, en dat is fijn."

De Nederlander vervolgt: "Dit was de beste voorbereiding die ik bij Red Bull Racing heb meegemaakt tot nu toe, maar dat geeft geen enkele garantie. We hebben geen problemen gehad en we gaan hier weg zonder grote vraagtekens. De balans van de auto was prima. In een raceweekend kan het weer anders zijn en je weet niet wat de andere teams doen qua hoeveel benzine, maar het gevoel was in ieder geval positief."

"Ik ben altijd rustig. Je kunt alleen het beste uit jezelf halen en dan ligt het aan de auto waar je staat op de grid. Maar tot nu toe is alles positief. We kijken altijd naar wat we kunnen verbeteren en er zijn zeker nog dingen waar we aan willen werken, maar dat zullen alle teams wel hebben. We zullen over een paar weken in Q3 erachter komen waar we echt staan. Ik kijk er in ieder geval naar uit om te gaan racen", besluit Verstappen.