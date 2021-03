Tsunoda na imponeren laatste testdag: "Nog nooit heb ik zoveel grip gevoeld"

Yuki Tsunoda sloot de wintertest af met de tweede snelste tijd van iedereen. De jonge Japanner is erg te spreken over de snelheid van de AT02, en de AlphaTauri-rookie meent dat hij nog nooit zoveel grip heeft gevoeld in een racewagen.

"Vandaag voelde erg goed", zo klinkt een tevreden Tsunoda. "We hebben de wagen weten te verbeteren, heb geen problemen gehad dus ik kon volledig focussen op het rijden. Gisteren hadden we een aantal problemen, maar vandaag hebben we dat compleet weten omdraaien. De Honda-monteurs hebben fantastisch werk verricht."

"Ik heb me erg op mijn gemak gevoeld gedurende de middagsessie - ik heb 91 ronden kunnen rijden, daar ben ik erg blij mee", zo klinkt de Japanner. Later op de dag gaf AlphaTauri hem de mogelijkheid om een aantal korte runs te doen op de zachtste banden, dat bleek Yuki erg leuk te vinden.

"Ik heb veel plezier wanneer ik op de C5-band rijd - ik heb nog nooit in mijn leven zoveel grip gevoeld. Ik heb dit weekend erg veel geleerd; over het besturen van een Formule 1-wagen in het algemeen, maar ook over deze Pirelli-banden. Ik heb een race-simulatie gedaan, dus mijn bandenmanagement is absoluut verbeterd", zo concludeert Yuki Tsunoda.