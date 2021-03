Perez tevreden na eerste testdag voor Red Bull

Sergio Pérez keek tevreden terug na zijn eerste testdag voor Red Bull Racing. "Het was geweldig", tekende de Mexicaan vanaf het Bahrein International Circuit op. "Ondanks de lastige baancondities hebben we veel werk verricht." De Mexicaan reed op de zaterdag in totaal 117 ronden op de hardste band. Veel moeite om zich aan te passen aan de bolide had Pérez niet. "Ik raak steeds meer gewend. Het potentieel van de auto is merkbaar."

In de middag was het nog even schrikken voor Pérez. Zijn motorkap brak af, vlak nadat hij Williams-coureur Nicolas Latifi inhaalde. De Red Bull-coureur moest terug naar de garage voor een nieuwe motorkap. De sessie werd kortstondig onderbroken.

Vandaag is alweer de laatste dag van de pre-season-tests. Zondagochtend begint Pérez en Max Verstappen sluit de dag af.