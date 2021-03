Verstappen zeer te spreken over meer "voorspelbare" RB16B

Max Verstappen meent dat Red Bull Racing inmiddels de slechtste eigenschap van de RB16 heeft kunnen verhelpen. De auto is nu voorspelbaarder, zo weet Verstappen te concluderen na gisteren 139 ronden te hebben gereden.

Max Verstappen en Alexander Albon hadden in 2020 vaak last van een "nerveuze" en "onvoorspelbare" achterkant van de auto, wat met name in het begin van het seizoen ervoor zorgde dat de ware snelheid van de RB16 niet gezien kon laten worden. Gedurende het 2020-seizoen heeft Red Bull Racing hard gewerkt om dit probleem op lossen, en het leek er op dat de auto gedurende het seizoen ook steeds makkelijker te besturen werd. Gisteren, tijdens de eerste testdag van het 2020-seizoen, wist Verstappen ook de eerste dag als snelste af te sluiten.

Reflecterend op zijn eerste uiting in de auto, kon hij met zekerheid zeggen dat hij nu een platform heeft dat hij 100% kan vertrouwen, en was dus erg tevreden daarover. "Natuurlijk moet je veel dingen aanpassen en moet je erg wennen als je voor de eerste keer in een auto rijdt, maar het voelde erg positief", zo vertelt Max Verstappen aan Ziggo Sport. "Op een gegeven moment had ik een erg goede balans, en de auto voelde - hoe zeg je dat - voorspelbaar!"

"Een dag als vandaag is precies wat je wil hebben tijdens een eerste testdag", zo blikt Verstappen terug op de eerste testdag gister. "Het doel is altijd om zoveel mogelijk ronden te rijden. Normaal gesproken kan je dat niet volledig doen omdat je altijd wel kleine probleempjes hebt die je daarvan weerhouden, maar vandaag was dat niet zo."

Of het feit dat hij de dag als snelste afsloot iets betekent voor de algemene pikorde in het veld wil Verstappen nog niet zeggen. "Dat is altijd lastig om te zeggen, maar vanaf onze kant hebben we gewoon echt een goede dag gehad. We hebben veel gereden, geen problemen gehad en de auto voelt erg goed", zo sluit Verstappen af.

Sergio Perez rijdt vandaag en morgenochtend in de RB16B, waarna Verstappen de het stuur morgenmiddag weer overneemt.