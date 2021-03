Perez: "Het team is erg vriendelijk tegen me geweest - Max ook"

Vandaag is Sergio Perez bezig zijn eerste officiële kilometers te maken in een Red Bull Racing-wagen. Waar de Mexicaan eerst alleen middenveld-wagens heeft kunnen besturen, zal hij dit seizoen voor het eerst in zijn carrière een winnende auto kunnen proberen. Het team heeft hem tot nu toe heel welkom laten voelen.

"Het team is heel vriendelijk tegen me geweest tot nu toe", zo vertelt hij aan Ziggo Sport. "Iedereen, alle monteurs, Max ook. Helmut, Christian, en iedereen heeft me met open armen ontvangen." Ook meent de Mexicaan dat hij niet de indruk krijgt dat hij als tweede coureur wordt beschouwd binnen het team. "Nee, die indruk heb ik niet, ik voel me zelfverzekerd hier als coureur, zo vertelt Perez verder.

Perez hoopt dat vandaag precies zoals gister verloopt: veel ronden zonder problemen. "We kunnen erg weinig rijden - anderhalve dag testen per persoon is echt weinig. Zeker als je een nieuwe auto hebt. Het zal cruciaal zijn voor mij om zo snel mogelijk aan de auto te wennen", zo klinkt Perez verder. "Om die laatste drie tienden te vinden zul je langer de tijd nodig hebben in de auto, maar er zijn veel mensen die van teams zijn verwisseld en dat zelfde probleem hebben", zo klinkt Sergio Perez.

Perez rijdt vandaag de hele dag, waarna hij morgen in de ochtendsessie nog rijdt. In de middag neemt Max Verstappen het morgen over.