Tsunoda beleefde een moeilijke eerste middag: ''Het weer was verraderlijk''

Voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda was vrijdag een bijzondere dag. De Japanner maakte in de middag zijn officiële debuut tijdens de pre-season-test in Bahrein. ''Het was een geweldig gevoel in de nieuwe wagen.'' Het doel tijdens deze testdagen is voor de 20-jarige coureur om veel ervaring op te doen.''Ik probeerheel veel te leren met het oog op de eerste Grand Prix.'' De eerste race wordt verreden over twee weken op dezelfde baan waar nu getest wordt.



Tsunoda kende een moeilijke vrijdagmiddag in de AT02. ''Het was lastig. Het weer was slecht. Het zand en de wind zorgden voor verraderlijke omstandigheden om in te rijden.'' Vlak daarna speelden betrouwsbaarheidsproblemen parten. ''Het team ontdekte een probleem met de brandstofsysteem. Ze hebben het verholpen en ik sta klaar om morgenochtend weer de baan op te gaan als de lichten op groen springen.''