AlphaTauri-rijders wisselen elkaar af tijdens wintertest in Bahrein

Het testschema van Scuderia AlphaTauri is inmiddels ook bekend. Coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda kruipen om en om in de nieuwe AT02, te beginnen met Gasly. De Fransman bijt morgen het spits af namens AlphaTauri bij de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Na de lunchpauze draagt Gasly de auto over aan teamgenoot Tsunoda. Zaterdag wisselen de twee dat om, dan is de ochtendsessie voor Tsunoda en de middagsessie voor Gasly. En zondag op de slotdag van de test is het weer andersom, met Gasly 's ochtends en Tsunoda 's middags in de AT02.