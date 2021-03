Formule 1-teams laten vaccinatiekeuze over aan teamleden zelf

De Formule 1-teams zeggen geen nee of ja tegen het aanbod van Bahrein om de teamleden te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat mag het personeel van de renstallen helemaal zelf weten, blijkt uit een rondgang. De organisatie van de Formule 1 had juist vriendelijk bedankt voor het aanbod van Bahrein om de werknemers in te enten tegen Covid-19.

Gazzetta dello Sport berichtte deze week echter dat Ferrari en Mercedes wel ingegaan zijn op het aanbod. De Italiaanse sportkrant stelde dat 90 procent van de crew van de Scuderia zich laat vaccineren, waaronder coureur Carlos Sainz. Charles Leclerc is eerder dit jaar hersteld van een coronabesmetting en wees het aanbod af. Ferrari wilde niet reageren op de berichtgeving.

Mercedes reageerde wel tegenover de Telegraaf. De Duitse renstal spreekt tegen dat het personeel als groep is gevaccineerd. De teamleden van de regerend wereldkampioen mogen namelijk zelf bepalen of ze het aanbod van Bahrein om het vaccin van Pfizer-BioNTech toegediend te krijgen accepteren. Mercedes noemt het verhaal van Gazzetta dello Sport dan ook misleidend, omdat het geen besluit van hogerhand is.

Red Bull Racing neemt een soortgelijk standpunt in. "Het hangt allemaal af van de persoonlijke keuze van de individuen van het team." Mercedes sluit zich daarbij aan, door te stellen dat het niemand binnen het team zal verbieden om van het aanbod gebruik te maken. In het kader van de privacy zwijgt het management van Max Verstappen vooralsnog over welke keuze de Nederlander heeft gemaakt.

McLaren hanteert dezelfde aanpak. "Dit is een aanbieding die aan de individuele werknemers van ons team is gedaan en daardoor is het een persoonlijke beslissing van elk teamlid op zich." Van de bevolking van Bahrein is inmiddels zo'n 20 procent gevaccineerd tegen het coronavirus.