Rood overheerst in nieuw helmdesign van Pierre Gasly voor 2021

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft het ontwerp voor zijn helm ietwat aangepast voor het komende Formule 1-seizoen. De Fransman, die vorig jaar verrassend zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix wist te winnen op Monza, heeft gekozen voor een overwegend rood helmdesign. Het wit aan de zijkanten rondom de AlphaTauri-logo's is verdrongen en vervangen door een rode baan met daarin zijn startnummer 10. Bovenop de helm loopt de Franse vlag. Zo ziet de helm van Pierre Gasly voor 2021 eruit:

We go red in 2021.🔴🔴🔴

Happy to show you my new helmet design for this season. I hope you’ll like it as much as I do. Special thanks to @BsDesignsHelmet x @adripaviot. Out on track next Friday, lets goooo!! pic.twitter.com/ruVX6X9VkO