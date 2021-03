Haas F1 Team zwengelt nieuwe VF-21 voor de eerste keer aan

Een dag voor het begin van de enige wintertest ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is Haas F1 Team er eindelijk ook in geslaagd om hun bolide voor 2021 voor het eerst op te starten. De zogenaamde fire-up van de VF-21 geschiedde in de pitstraat van het circuit van Sakhir in Bahrein.

Daar vindt vanaf morgen een driedaagse testsessie plaats, waarna over twee weken de nieuwe jaargang van start gaat op dezelfde baan. Haas F1 Team heeft lang geduld moeten betrachten met het aanzwengelen van hun bolide voor komend seizoen, als gevolg van de coronapandemie.

De engineers van motorenpartner Ferrari mochten door reisrestricties niet van Italië naar Groot-Brittannië afreizen om mee te werken aan de fire-up. Haas F1 Team heeft tot nu toe ook alleen de livery voor 2021 gepresenteerd, de onthulling van de VF-21 staat voor morgenochtend gepland.