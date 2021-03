Scuderia AlphaTauri vertoefde eind vorige maand in Imola voor een filmdag met de nieuwe AT02. Dat zo'n dag niet alleen een verkapte shakedown voor een nieuwe bolide is, maar dat de teams ook daadwerkelijk mooi materiaal schieten, blijkt wel uit een nieuwe video die de Italiaanse renstal online heeft gezet. AlphaTauri neemt de kijker mee voor een paar rondjes over het circuit van Imola, vanuit het oogpunt van coureur Yuki Tsunoda dankzij de Visor Cam. Dat levert prachtige beelden op.