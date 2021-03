Christian Klien: "Vettel moet mentale problemen beheersen"

Sebastian Vettel moet waken voor mentale problemen terwijl begint bij een nieuw hoofdstuk uit zijn carrière bij Aston Martin. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Christian Klien, die zei dat hij nu weer een serieuze uitdaging heeft om mee te worstelen.

"Bij Aston Martin heeft hij de kans om een ​​volledige reset uit te voeren", vertelde Klien, die voor Red Bull racete, tegen Servus TV. "Maar hij moet Lance Stroll onder controle hebben. Seb had altijd psychische problemen als zijn teamgenoot erg sterk was, zoals bij Daniel Ricciardo of Charles Leclerc."

"Als hij Stroll niet onder controle krijgt, kan zijn carrière snel voorbij zijn", voegde de Oostenrijker eraan toe.

Volgens de 38-jarige Klien is een andere zeer interessante coureur voor 2021 Max Verstappen naast de zeer ervaren Red Bull-nieuwkomer Sergio Perez.

"Het zal voor hem belangrijk zijn om zich zo snel mogelijk te wennen. Perez heeft in het begin misschien een moeilijke tijd in de kwalificatie, maar hij heeft vaak een uitstekende vorm getoond in de races en hij is één van de beste bandenfluisteraars in de Formule 1."

Klien denkt ook dat Red Bull zal profiteren van Perez zijn ervaring bij andere teams. "Zelfs als Red Bull zijn eigen autofilosofie heeft, zal Checo's informatie interessant voor hen zijn."