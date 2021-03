Valtteri Bottas: "Ik heb geen haast met nieuw contract voor 2022"

Valtteri Bottas houdt vol dat hij niet echt haast heeft om voor 2022 een nieuw contract te tekenen bij Mercedes. Nu zowel de Fin als Lewis Hamilton momenteel een contract van één jaar hebben, houdt teambaas Toto Wolff zijn opties open voor 2022.

Gevraagd naar zijn aanstaande contractbesprekingen, wordt Bottas geciteerd door Globo uit Brazilië: "Eerlijk gezegd heb ik daar geen haast mee. Ik begrijp het eigenlijk wel: als het team de kans krijgt om de grote verandering in 2022 te realiseren, om opties te hebben om de twee coureurs te kiezen, dan denk ik dat dat goed is voor het team."

"Maar eerlijk gezegd, van mijn kant heb ik geen haast om een nieuw contract te tekenen", zei de 31-jarige coureur, die een reeks van eenjarige deals heeft gesloten sinds hij in 2017 Nico Rosberg verving.

Bottas gaf wel toe dat het teleurstellend zou zijn als hij Mercedes moet verlaten zonder zijn doel om een ​​titel te behalen. "Natuurlijk zou het op een bepaalde manier teleurstellend zijn, want ik ben al een aantal jaren Lewis zijn teamgenoot en natuurlijk is elk jaar mijn doel om wereldkampioen te worden."

"Maar wat teleurstellender zou zijn, is terugkijken en beseffen dat ik het beter had kunnen doen of harder had kunnen proberen. Na dit jaar wil ik geen 'als'. Ik leg alle focus op dit seizoen en dan zullen we later ontdekken hoe het jaar is gelopen", voegde Bottas eraan toe.