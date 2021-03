George Russell: "Er zijn me geen toezeggingen gedaan voor 2022"

George Russell is vooralsnog niet bezig met de vraag voor welk team hij na dit jaar zal rijden. De 23-jarige Brit focust zich volledig op zijn werk bij Williams. Het is algemeen bekend dat hij op het lijstje van Mercedes staat met het oog op 2022, maar dat wil niet zoveel zeggen.

Mercedes gaat namelijk eerst te rade bij hun huidige rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Willen die allebei door - tegen acceptabele voorwaarden - en presteren beiden naar behoren, dan zou het zomaar kunnen dat de Duitse renstal de line-up intact houdt voor volgend jaar.

Er is Russell na diens invalbeurt bij Mercedes in Sakhir afgelopen seizoen ook niets beloofd over zijn toekomst. De Duitse autofabrikant heeft de jonge Brit onder zijn hoede en teambaas Toto Wolff is gecharmeerd van Russell, maar concreet ligt er niets op tafel voor 2022.

"Op dit moment ben ik met mijn hoofd volledig bij mijn huidige team", begint Russell. "Halverwege het jaar zullen we wel een beeld kunnen vormen over hoe het verder gaat voor mij. Ik concentreer me op mijn eigen performance en progressie boeken, dan krijg ik hopelijk een kans om mijn eerste punten voor Williams te scoren."

"Er zijn me geen toezeggingen gedaan voor 2022. Je kunt stellen dat dit het ideale moment is om een stap hogerop te maken, maar dat heb ik niet in eigen hand. Mocht zich opnieuw een mogelijkheid aandienen zoals in Sakhir vorig jaar, dan grijp ik die weer met beide handen aan."