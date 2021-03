Schumacher laats niets aan toeval over: "Ik ga ontzettend hard werken"

Mick Schumacher, zoon van de legendarische Michael Schumacher, zal aankomend seizoen zijn Formule 1-debuut maken voor Haas F1. Daar zal hij rijden naast mede-rookie Nikita Mazepin. Haas kende vorig jaar een flink niet-competitief seizoen, maar Schumacher zal niks aan toeval overlaten.

De jonge Duitser zal hoogstwaarschijnlijk een lastig seizoen krijgen in zijn eerste jaar in de koningsklasse der autosport. Ook al heeft het team een significante kapitaalinjectie gekregen middels de acquisitie van Uralkali, het team zal naar verwachting weinig updates doorvoeren gedurende het seizoen. Dit zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat Haas F1 achteraan in het veld rijdt.

Echter, Schumacher staat op het feit dat hij ontzettend hard zal gaan werken voor het team. "Ik ga elke kans die mij voorgeschoteld wordt grijpen, en ga proberen zoveel mogelijk punten te scoren voor het team. Ik ga eigenlijk open staan voor elk mogelijke situatie", zo verklaart Schumacher.

Prioriteit nummer één voor de Duitser is proberen zo veel mogelijk te verbeteren als coureur. "Verbeteren als coureur staat bovenaan mijn lijstje, en ik ga er alles voor geven om dat te laten gebeuren. Ik ben ook nog steeds onderdeel van de Ferrari Driver Academy (FDA), dus het is fijn om te weten dat ik die steun heb tijdens mijn eerste seizoen in de Formule 1", zo concludeert Schumacher.