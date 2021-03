Over precies twee weken is het zover, dan verschijnt seizoen drie van de populaire Formule 1-serie Drive to Survive op Netflix. De streamingdienst zet de afleveringen die de jaargang 2020 beslaan op 19 maart online. Drive to Survive biedt de kijker een uniek kijkje achter de schermen in de koningsklasse van de autosport en de eerste twee seizoenen vielen zeer in de smaak bij zowel bestaande als nieuwe Formule 1-fans. Netflix heeft nu de officiële trailer voor het derde seizoen gedeeld en die is hieronder te zien.