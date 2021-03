Sebastian Vettel rijdt nog steeds in de sport om te winnen, zo meldt de Duitser en viervoudig wereldkampioen aan Will Buxton, Formule 1-verslaggever. Sebastian Vettel heeft voor het eerst geïnterviewd in Aston Martin kleuren.

Vettel kende een rampzalig seizoen met Ferrari in 2021, en finishte op een magere 13e plaats in het kampioenschap Echter, in een nieuwe, frisse omgeving zal hij zijn magie terug willen vinden, en zal hij in een wagen rijden die vorig seizoen heel erg snel was.

Kijk hieronder mee wat Sebastian Vettel tegen Will Buxton te vertellen had.