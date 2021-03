DAZN verbindt zich als partner aan AlphaTauri en Yuki Tsunoda

Scuderia AlphaTauri heeft de Japanse zender DAZN als nieuwe partner mogen verwelkomen. De samenwerking is een gevolg van de aanwezigheid van coureur Yuki Tsunoda. De jonge Japanner zal zelf als ambassadeur voor DAZN gaan fungeren en samen met AlphaTauri is de Japanse zender van plan komend seizoen unieke content te creëren.

Tsunoda: "Ik ben zeer in mijn nopjes met deze samenwerking tussen DAZN en AlphaTauri, helemaal omdat ik tot merkambassadeur benoemd ben. Dat houdt in dat de Japanse fans direct toegang tot het team en mijzelf hebben gedurende ons seizoen in de Formule 1. We weten allemaal hoe enthousiast de Japanse fans zijn, dat zien we telkens op Suzuka, en ik ben dan ook reuze benieuwd hoe zij zullen reageren op de content. Als eerste Japanse coureur in de Formule 1 sinds 2014 hoop ik de interesse voor de sport verder aan te wakkeren en DAZN biedt daar het perfecte platform voor."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost: "We zijn blij om DAZN welkom te heten als nieuwe partner voor het komende seizoen. We zijn doordrongen van de passie van de Japanse fans voor de Formule 1 en het doet ons plezier om hen exclusieve content te bieden via DAZN. We willen dit jaar, zeker met Yuki Tsunoda aan boord, meer interactie met onze Japanse fanschare. Door deze samenwerking kunnen fans helemaal opgaan in ons team en krijgen ze toegang tot unieke beelden achter de schermen."