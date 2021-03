FIA heeft nieuwe kleurstelling Haas F1 Team goedgekeurd

Bij Haas F1 Team ontstaat een bijzondere situatie. Coureur Nikita Mazepin mag niet onder de Russische vlag rijden vanwege een dopingstraf voor Rusland en komt uit onder een neutrale vlag, maar de nieuwe VF-21 is wel gehuld in de Russische kleuren. De nieuwe livery van Haas F1 is in ieder geval legaal.

De internationale autosportbond FIA heeft de kleurstelling namelijk reeds goedgekeurd, meldt journalist Will Buxton. De Amerikaanse renstal heeft er bij de federatie specifiek navraag naar gedaan. De livery, ingegeven door de aanwezigheid van Mazepin en diens sponsor Uralkali, valt niet onder de dopingstraf die tribunaal TAS eind vorig jaar uitsprak.

Rusland mag tot en met 16 december 2022 niet deelnemen aan grote internationale kampioenschappen. Die straf geldt ook voor de Formule 1. De straf is een gevolg van het door de staat gestuurd dopingsysteem dat de Russen voor de Olympische Winterspelen in eigen land in 2014 in Sotsji hadden opgetuigd.

Dat houdt in dat in het onwaarschijnlijke scenario dat de 21-jarige Mazepin in zijn debuutseizoen met Haas F1 Team een Grand Prix weet te winnen, niet het Russische volkslied zal klinken. De dopingstraf voor Rusland heeft overigens ook geen consequenties voor de Russische Grand Prix in Sotsji, behalve dat daar eveneens het Russische volkslied niet te horen zal zijn.