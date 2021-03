Valtteri Bottas adopteert andere aanpak: "Meer egoïstisch"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas gooit het komend seizoen over een andere boeg. De Fin is van plan om zich minder weg te cijferen voor het team en meer voor zijn eigen kansen te gaan. Bottas stond de voorbije seizoenen nadrukkelijk in de schaduw van teamgenoot Lewis Hamilton, maar hij is vastberaden de rollen in 2021 eindelijk om te draaien.

Aan RTL deelde Bottas mede: "Je moet het stapje voor stapje benaderen. Ik ga het team vragen om alle steun en informatie die ik nodig denk te hebben. En misschien word ik zelf wel wat meer egoïstisch. Ik heb mezelf de afgelopen jaren geregeld te veel druk opgelegd. Er zijn tijden geweest dat ik te veel druk van buitenaf ervaarde, maar ook andersom, dat er te weinig druk op me stond."

De druk staat er nu in ieder geval vol op. Net als Hamilton ligt Bottas tot eind 2021 vast. Met talent George Russell op het vinkentouw is de Fin bijna verplicht om dit jaar te presteren, anders kan het weleens einde verhaal voor hem betekenen bij Mercedes. De 31-jarige Bottas vecht komend seizoen voor zijn laatste kans bij de Duitse renstal.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde aan MTV over de situatie met de line-up: "In 2022 treden radicaal andere reglementen in werking, dus het is zaak om de komende tijd de boel goed te monitoren. Ik ben tevreden over Valtteri en de engineers zijn ook te spreken over hem. Hij verdient zijn plekje bij Mercedes en de samenwerking met Lewis verloopt uitstekend."