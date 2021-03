Porsche overweegt toetreding tot de Formule 1 in 2025

Porsche kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling naar de Formule 1. Het Duitse automerk geeft toe dat het bij een gunstige nieuwe motorformule serieus zal overwegen om in 2025 toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Dat vernam BBC Sport van Fritz Enzinger, vice-president bij Porsche Motorsport.

Veel hangt af van de nieuwe motorreglementen die de Formule 1 gaat adopteren. Enzinger: "Het is van groot belang dat duurzame elementen een grote rol gaan spelen in de nieuwe motorformule, bijvoorbeeld door de implementatie van synthetische en biobrandstoffen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we de details verder met de Volkswagen Group evalueren en eventuele vervolgstappen bespreken."

De Formule 1 heeft zelf al aangegeven dat synthetische en biobrandstoffen een belangrijk bestandsdeel van de reglementen voor de toekomst zullen vormen. Porsche is ook al een paar keer aangeschoven bij vergaderingen over de nieuwe motorformule. Enzinger vervolgt: "Porsche en Volkswagen AG houden continu de immer veranderende reglementen in alle relevante autosportklasses in de gaten. Dit is ook het geval met de nieuwe motor en aandrijflijn voor de Formule 1 vanaf 2025."

Volgens BBC Sport heeft Porsche reeds verkennende gesprekken gevoerd met drie Formule 1-teams: Red Bull Racing, Williams en McLaren. Red Bull Racing zit vanaf volgend jaar zonder motorenpartner omdat Honda zich terugtrekt en neemt de motoren in eigen beheer, maar de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez staat open voor een nieuwe exclusieve samenwerking met een autofabrikant.

Bij Williams is Jost Capito aangesteld als nieuwe directeur. Capito was van 2012 tot en met 2016 motorsportbaas bij Volkswagen en werkte van 1989 tot en met 1996 bij Porsche. Bij McLaren staat Andreas Seidl als teambaas aan het roer. Seidl heeft een verleden als motorsportbaas bij Porsche. Beide Britse renstallen weigerden commentaar te geven op de geruchten.