AlphaTauri verwacht Tsunoda binnen enkele races in de punten

De komst van Yuki Tsunoda in de Formule 1 gaat gepaard met hooggespannen verwachtingen. Zijn werkgever Scuderia AlphaTauri werkt daar vrolijk aan mee. Teambaas Franz Tost klopt de verwachtingen rondom de debutant verder op door te verkondigen dat de jonge Japanner in staat moet worden geacht om 'binnen enkele races' zijn eerste punten in de wacht te slepen.

"De ervaring van Pierre Gasly is gunstig voor Yuki", steekt Tost van wal tegenover Formula1.com. "Met Pierre hebben we een iemand waar we voor de technische kant van de auto op kunnen leunen. Als er iets mis is met de AT02, dan zal hij dat aankaarten en kunnen wij aan de bak. Qua rijstijl is Yuki niet heel anders, voor zover ik op dit moment kan beoordelen. Hij geeft ons vergelijkbare feedback over de auto en het gedrag van de wagen."

"Bij de wintertest in Bahrein kunnen we onze twee coureurs al goed vergelijken. Deze vergelijking helpt Yuki enorm om zijn performance, begrip van de bolide en kennis over de set-up van de auto te verbeteren. De leercurve zal ongetwijfeld steil zijn, maar ik denk dat Yuki niet meer dan een paar races nodig zal hebben om zijn eerste punten te scoren."

AlphaTauri en Tsunoda zijn overigens geholpen door motorleverancier Honda, weet ook Tost. "Zij hebben ons de mogelijkheid gegeven om Yuki eerder al in de auto te zetten en hem voor te bereiden op zijn debuutseizoen. De tests met een oude auto waren relatief goedkoop omdat Honda ons voorzag van een gratis krachtbron. Het kostte ons dus heel weinig, maar het leverde wel een hoop op doordat Yuki meters kon maken en ervaring opdeed met een Formule 1-wagen."