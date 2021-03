Tost breekt lans voor onafhankelijke motorleveranciers in F1

Scuderia AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van mening dat de Formule 1 minstens één onafhankelijke motorleverancier moet tellen. Op dit moment voorzien Mercedes, Ferrari, Renault en Honda de tien renstallen van motoren. Na 2021 trekt Honda zich bovendien terug uit de Formule 1, waardoor er maar drie volwaardige motorleveranciers over blijven.

Red Bull heeft wel een akkoord bereikt met Honda om de motoren in eigen beheer te nemen. Met behulp van een engine freeze en het zelf opgerichte Red Bull Powertrains kunnen Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri verder met de Honda-krachtbronnen, maar het is allemaal niet van weelde. De komst van een onafhankelijke motorleverancier zou wenselijk zijn.

Daar moet de nieuwe motorformule voor 2025 mede op gericht zijn, stelt Tost tegenover Auto Motor und Sport. "Ik zou verder gaan met de V6, inclusief de turbo, maar dan zonder MGU-H. We moeten MGU-K wel houden omdat we een energie hergebruikend systeem nodig hebben. Daarnaast zou de focus moeten liggen op het gebruik van CO2-neutrale synthetische of biobrandstoffen. Daarmee zouden we voldoen aan de eisen met betrekking tot de uitstoot en positioneren we onszelf goed voor de toekomst."

"We hebben meer motorleveranciers nodig. De nieuwe motorformule dient dan ook financieel haalbaar te zijn met specifiek omschreven budgetten. De reglementen moeten Cosworth of iemand als Mario Illien in staat stellen een Formule 1-motor te bouwen. Als de deuren voor nieuwe motorleveranciers wagenwijd open gaan, dan zijn we niet langer gebonden aan de huidige beperkingen. Om kosten te besparen zou je de bruikbare materialen kunnen inperken en de motor moet lang meegaan, zodat er niet veel exemplaren gemaakt hoeven te worden."