Mercedes-coureur Valtteri Bottas is deze week voor het eerst dit kalenderjaar in de fabriek van zijn werkgever in Brackley geweest. Hij heeft in de winter tijd doorgebracht in Lapland en deed mee aan een rally in Finland. De Fin en de Duitse renstal maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om een nieuw stoeltje op maat te maken voor 2021, een zogenaamde seatfitting. In onderstaande video toont Mercedes hoe dat proces in zijn werk gaat.