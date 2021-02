Red Bull Racing-duo heeft bedenkingen bij plan voor sprintraces

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zijn beiden niet erg enthousiast over het plan van de Formule 1 om dit jaar te experimenteren met sprintraces op de zaterdag. De koningsklasse van de autosport wil het idee voor een verkorte extra wedstrijd tijdens een Grand Prix-weekend uitproberen in Canada, Italië en Brazilië.

Verstappen is sceptisch. "Meer races is niet per definitie beter. Persoonlijk vind ik één race per weekend van rond de anderhalf uur prima. Als je auto's hebt die elkaar goed kunnen volgen en meer teams die meedoen om de overwinning, dan heb je geen sprintraces nodig. Ik geloof dat we niet zoveel aan het format hoeven te sleutelen. Mooie gevechten om de winst, dat is waar het om draait. En daar hoef je het format niet voor te veranderen."

Teamgenoot Perez voegt toe: "De Formule 1 balanceert met sprintraces op een dun koord. Ik vind het riskant. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Of en hoe dit het programma verandert zodra we het gedaan hebben, ik heb geen idee. Ik vind het belangrijkste dat de Formule 1 trouw blijft aan zijn DNA."