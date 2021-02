Romain Grosjean werkte deze week zijn eerste test in de IndyCar Series af. De Fransman heeft een schat aan ervaring opgedaan in de Formule 1, maar in de Amerikaanse raceklasse is hij een nieuwkomer. Dat heeft hij gemerkt, na zijn eerste run in de veel fysiekere auto had hij last van pijnlijke biceps. Grosjean maakte dit filmpje van zijn eerste kennismaking met de IndyCar Series op het circuit van Barber Motorsports Park.